Еще 24 школьникам вручили первые паспорта в Можайском округе

Поддержать новоиспеченных граждан Российской Федерации пришли их родные и близкие. Со словами напутствия к ребятам обратились почетные гости — глава Можайского округа Денис Мордвинцев и депутат окружного совета Валерий Нагулин.

Родители школьников поделились, что торжественная церемония вручения первых паспортов запомнится им надолго. «С огромной гордостью мы наблюдали, как нашему сыну вручили первый важный в его жизни документ. Особенно ценно, что это произошло в стенах нашего загса из рук главы округа — в такой теплой и торжественной обстановке», — отметили они.

Подобные церемонии проводят в Можайском округе регулярно. Подростки, которым исполнилось 14 лет, могут получить главный документ в торжественной обстановке, если обратятся в многофункциональный центр.