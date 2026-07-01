Еще 208 камер видеонаблюдения установили на контейнерных площадках Подмосковья

В 2026 году на контейнерных площадках Воскресенского кластера разместили 208 мобильных камер видеонаблюдения. Сейчас общее число устройств, отслеживающих порядок на точках сбора ТКО в кластере, достигло 244.

Камеры распределены по территориям: в Раменском — 74, в Воскресенске — 62, в Жуковском — 27, в Люберцах — 21, в Егорьевске — 10, в Бронницах — девять, в Шатуре — пять. При этом 24 камеры оснащены функциями искусственного интеллекта. В прошлом году в регионе установили 36 подобных мобильных устройств.

Системы с ИИ ведут непрерывную запись: видеопоток поступает в программную платформу, где нейросети обрабатывают данные онлайн. Машинное зрение фиксирует разные нарушения — переполненные контейнеры, несанкционированные навалы отходов, а также присутствие материалов, не относящихся к твердым коммунальным отходам.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко рассказал о развитии системы мониторинга. По его словам, мобильные камеры позволяют следить за состоянием площадок в реальном времени. Локации для установки выбирают там, где ранее фиксировали перенакопление отходов. В прошлом году реализовали пилотный проект с 200 камерами и подтвердили его эффективность. В планах на текущий год — разместить 900 устройств.

Жителей предупреждают о штрафах за выброс отходов из транспортного средства. Гражданам грозит взыскание от 10 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч, юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч. При повторном нарушении суммы штрафов удваиваются, также возможна конфискация транспортного средства.