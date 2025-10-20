Еще 20 школьников получили первые паспорта в Одинцове

Глава округа Андрей Иванов отметил, что получение первого паспорта — это не просто очередной документ, а очень важный и символичный шаг во взрослую жизнь каждого человека. Так, у ребят теперь появились гражданские права, которых не было раньше, но вместе с ними — и новые обязанности.

Андрей Иванов подчеркнул, что взрослый человек помимо прав и свобод должен помнить о долге перед родителями, семьей, друзьями и страной в целом. Руководитель муниципалитета пожелал ребятам оставаться достойными и законопослушными, любить Родину, ценить ее и беречь.

Кроме того, по традиции каждому участнику церемонии вручили подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского», что стало символическим напоминанием о роли истории и культуры в жизни каждого гражданина.