Еще 2 цифровых сервиса для бизнеса запустили в Подмосковье
В Подмосковье внедрили два новых цифровых инструмента для поддержки бизнеса. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства Министерство инвестиций, промышленности и науки региона.
Первый инструмент — аналитическая система «ГЕО-София» — доступен на инвестиционном портале региона. Платформа объединяет статистические и региональные данные, позволяя сопоставлять до пяти локаций одновременно.
Предприниматели могут оценить выручку, транспортную доступность, деловую активность, количество юридических лиц и динамику устойчивости бизнеса в выбранной зоне. Информационная база формируется на основе данных ФНС России, системы «Геочеки», а также порталов «Решаем проблемы вместе» и «МОй АПК».
Ключевая особенность сервиса заключается в учете мнения жителей: через платформу «Решаем проблемы вместе» желающие отмечают на карте территории и указывают нехватку конкретных товаров или услуг. Эти сведения отображаются на инвестиционной карте, помогая бизнесу оценивать реальный спрос. Принять участие в опросе можно по специальной ссылке.
Для предпринимателей новые сервисы позволяют сократить время на поиск информации, упростить навигацию по государственным услугам и мерам поддержки, а также принимать более обоснованные решения при выборе места для открытия или расширения бизнеса. При этом собранная аналитика помогает нам лучше понимать запросы и совершенствовать инструменты поддержки.
Екатерина Зиновьева
заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
Второй помощник — интеллектуальный чат-бот «Добробот» на портале госуслуг. Он распознает запросы на естественном языке и формирует подборку подходящих государственных мер поддержки. Бот разъясняет условия получения помощи, подсказывает алгоритм действий и переводит к подаче заявки.
Помощник содержит базу из 120 услуг, включая 40 сервисов от Министерства инвестиций, промышленности и науки: от микрофинансирования и поручительств до подбора земельных участков и сопровождения инвестпроектов. Система работает на базе искусственного интеллекта и постоянно совершенствуется с учетом новых данных.