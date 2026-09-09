Еще 2 цифровых сервиса для бизнеса запустили в Подмосковье

В Подмосковье внедрили два новых цифровых инструмента для поддержки бизнеса. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства Министерство инвестиций, промышленности и науки региона.

Первый инструмент — аналитическая система «ГЕО-София» — доступен на инвестиционном портале региона. Платформа объединяет статистические и региональные данные, позволяя сопоставлять до пяти локаций одновременно.

Предприниматели могут оценить выручку, транспортную доступность, деловую активность, количество юридических лиц и динамику устойчивости бизнеса в выбранной зоне. Информационная база формируется на основе данных ФНС России, системы «Геочеки», а также порталов «Решаем проблемы вместе» и «МОй АПК».

Ключевая особенность сервиса заключается в учете мнения жителей: через платформу «Решаем проблемы вместе» желающие отмечают на карте территории и указывают нехватку конкретных товаров или услуг. Эти сведения отображаются на инвестиционной карте, помогая бизнесу оценивать реальный спрос. Принять участие в опросе можно по специальной ссылке.