Еще 2 автобуса начали курсировать по маршруту № 67 в Люберцах

По просьбам жителей поселка Октябрьский городского округа Люберцы увеличили количество автобусов, которые курсируют по маршруту № 67 от остановки «Школа» до метро «Котельники». Их запустят в утренние часы, когда пассажиров особенно много.

Заместитель главы городского округа Люберцы Александр Сорокин отметил, что это решение позволит разгрузить основной пассажиропоток и повысит комфортность поездок.

Ранее по просьбе жителей микрорайона «Томилино парк» в городском округе Люберцы появился новый муниципальный маршрут № 44Т «ЖК „Томилино парк“ — метро Котельники». Также запустили маршрут № 22ВМ «село Верхнее Мячково — Островцы — станция МЦД Люберцы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в деревне Аникеевка открыли путепровод над железной дорогой. Это поможет избежать автомобильных пробок на переезде.