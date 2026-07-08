Еще 18 тысяч обращений на разрешения на земельные работы подали в Подмосковье

С начала года более 18 тысяч раз воспользовались услугой по выдаче разрешений на производство земельных работ на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить услугу могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. В Мингосуправления отметили, что искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявлению документы. Если файл не читается или прикреплен не в то поле, система сообщит об ошибке.

Ордер необходимо получать при проведении любых земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров. Разрешение выдается на определенный срок, и при необходимости его можно продлить. По завершении работ ордер нужно закрыть.