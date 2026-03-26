Еще 17 школьников получили первые паспорта в Воскресенске

Торжественное событие объединило юных воскресенцев, их родителей, родных и друзей. Для создания праздничной атмосферы на сцене выступили местные творческие коллективы.

С напутственным словом к виновникам торжества обратилась заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева. Она подчеркнула, что получение главного документа открывает перед молодыми людьми новые горизонты.

«Вы — будущее нашей страны. Для вас уже сейчас открыты самые широкие возможности для учебы и самосовершенствования, чтобы впоследствии стать настоящими профессионалами и трудиться для дальнейшего процветания родной России. Уверена, что вы приложите все усилия, чтобы успешно освоить школьную программу и сделать правильный выбор будущей профессии. Ставьте перед собой достойные цели и уверенно идите к ним», — отметила Ольга Коротеева.

Также участников церемонии поздравил директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске Владимир Шведиков. Он пожелал подросткам гордиться своей страной и с честью нести звание граждан России.