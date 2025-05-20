Еще 17 призывников из Подольска отправили на службу в армию

Четвертая группа призывников из Подольска отправится на военную службу в армию. Это 17 молодых ребят в возрасте от 18 до 30 лет.

В военном комиссариате призывников осмотрели медики. Всех ребят признали годными к исполнению воинского долга. Близкие и друзья приехали в военкомат, чтобы проводить их на службу. Дальше ребят ждет областной сборный пункт в Балашихе, там их распределят по различным видам и родам войск.

По словам призывника Руслана Морозова, военные — это настоящие герои нашего времени.

«Наконец-то пришло время и мне стать героем. Я убежден, что каждый парень, служивший в армии, должен гордиться собой, ведь именно там юноши становятся настоящими мужчинами. Рад призыву и ни капли не волнуюсь. Для меня армия — это не просто служба, а настоящая школа жизни, которая учит всему, от дисциплины до взаимовыручки», — поделился Руслан.

Он также добавил, что после прохождения службы планирует связать жизнь с военным делом.

Отметим, что солдат-срочников не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции и на вновь присоединенные территории страны. Всего во время весеннего призыва ряды Вооруженных сил России пополнит 341 житель Подольска. Уже призвали 156 ребят, из них 49 приступили к службе. Воинский набор продлится до 15 июля.