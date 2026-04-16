Еще 15 школьникам вручили первые паспорта в Мытищах

14 апреля глава городского округа Юлия Купецкая поздравила юных жителей Мытищ с получением первых паспортов. Именно с этого момента у ребят появляются не только новые права, но и серьезные обязанности, а главное — ответственность за свой будущий путь, за выбор профессии и своего места в жизни.

Мытищинец Михаил Волвенкин совсем недавно отпраздновал свое 14-летие. Получив свой первый паспорт, он признался, что почувствовал большую ответственность.

«Моя мечта — стать геологом. Увлечение минералами началось после поездки в Карелию, где мне подарили коллекцию кристаллов. Сейчас я изучаю камни под микроскопом, у меня уже есть целая коллекция, включая композицию „солнечная система“ из минералов», — рассказал Михаил Волвенкин.

«Дорогие ребята! Гордитесь своими поступками, решениями и нашей великой страной. Пусть рядом всегда будут те, кто любит вас — друзья, родители и наставники. Их поддержка — надежный тыл. Ставьте смелые цели, верьте в себя, и пусть самые заветные желания обязательно сбываются!» — поздравила школьников Юлия Купецкая.

В завершении мероприятия волонтеры молодежного центра «Импульс» и солистка вокальной студии «Голос» Варвара Торопова подарили участникам церемонии творческий номер.