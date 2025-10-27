Еще 15 школьникам вручили первые паспорта в Можайском округе

Первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский поздравил школьников с важным событием в их жизни и напомнил, что паспорт станет для них пропуском в большое будущее, символом принадлежности к России с ее богатейшей историей и огромным потенциалом.

«Вместе с новыми правами на вас ложится и большая ответственность — за свои поступки, за свою семью, за свою малую родину и, в конечном счете, за будущее всей страны», — обратился к виновникам торжества Алексей Сперанский.

Ребята также поздравили заместитель председателя совета депутатов Можайского округа Татьяна Дроздова и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России «Можайский» подполковник полиции Татьяна Игнатова. На память об этом дне школьникам подарили сувениры.