Еще 14 школьникам вручили первые паспорта в Наро-Фоминске

Документы виновникам торжества вручила заместитель главы округа Елена Кузнецова. По установившейся традиции всем собравшимся продемонстрировали фильм об истории российского паспорта. Вместе с главным документом страны школьники также получили экземпляры Конституции РФ. Девочкам подарили букеты цветов, а мальчикам — памятные сувениры.

«Мы подарили ребятам Конституцию — это пригодится им и в жизни и в учебе, я думаю. Пожелали всем здоровья, успехов в учебе, безусловно — получения достойного образования. И, конечно же, помнить, что твоя малая родина — это Наро-Фоминский округ, и постараться пригодится там, где родился», — сказала Елена Кузнецова.