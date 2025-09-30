Еще 14 школьникам вручили первые паспорта в Наро-Фоминске
Торжественная церемония состоялась в зале приемов администрации Наро-Фоминского округа. 14 юных жителей муниципалитета получили главный документ гражданина Российской Федерации.
Документы виновникам торжества вручила заместитель главы округа Елена Кузнецова. По установившейся традиции всем собравшимся продемонстрировали фильм об истории российского паспорта. Вместе с главным документом страны школьники также получили экземпляры Конституции РФ. Девочкам подарили букеты цветов, а мальчикам — памятные сувениры.
«Мы подарили ребятам Конституцию — это пригодится им и в жизни и в учебе, я думаю. Пожелали всем здоровья, успехов в учебе, безусловно — получения достойного образования. И, конечно же, помнить, что твоя малая родина — это Наро-Фоминский округ, и постараться пригодится там, где родился», — сказала Елена Кузнецова.
Завершилась церемония традиционной фотосессией на память об этом важном дне.