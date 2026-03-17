Еще 13 школьников получили первые паспорта в Ленинском округе

Торжественная церемония состоялась в Центральной библиотеке округа. Вместе с ребятами разделить этот значимый день пришли их родители.

Главный документ гражданина Российской Федерации из рук главы муниципалитета Станислава Каторова получили 13 юношей и девушек. Кроме того, каждому юному гражданину вручили памятный подарок от администрации Ленинского округа

Станислав Каторов подчеркнул, что получение паспорта — это важный и волнительный момент в жизни каждого человека. «Сегодня вы стали полноправными гражданами нашей великой страны. Пусть ваши успехи прославляют наш округ и Россию, а мы всегда будем рядом и поддержим в любых начинаниях», — обратился к ребятам руководитель муниципалитета.

Торжественные церемонии вручения первых паспортов в Ленинском округе проходят ежемесячно и уже стали доброй традицией. Оформить первый паспорт юные жители могут в любом из четырех офисов МФЦ «Мои документы», расположенных на территории муниципалитета.