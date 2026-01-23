ЕЩе 13 школьникам вручили первые паспорта в Чехове
Руководитель муниципалитета Михаил Собакин совместно с председателем совета депутатов Галиной Козиной вручил главный документ юным жителям. Торжественное мероприятие прошло 22 января в Центральной библиотеке города.
Паспорт гражданина Российской Федерации получили 13 школьников: Егор Иншаков, Давид Журавлев, Екатерина Серкова, Игорь Майоров, Александра Шушпанова, Софья Филиппова, Василиса Трибунская, Наталья Романова, Злата Кудряшова, Мария Белова, Макар Гаврилов, Валерия Борщ, Ангелина Клебан.
«Первое в этом году вручение паспортов мы приурочили к важной дате — освобождению Московской области от немецко-фашистких захватчиков. Сегодня наши дети — потомки славных героев, отстоявших Москву в далеком 1942-м году. Важно не только знать и хранить историю нашей страны, но и передавать ее будущим поколениям. Именно поэтому вместе с паспортом мы вручаем ребятам книгу Николая Карамзина „История Государства Российского“, — отметил Михаил Собакин.
Вместе с книгой и документом юноши и девушки получили экземпляр Конституции Российской Федерации и памятные подарки.