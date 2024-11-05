Еще 1,2 тысячи компаний получили поддержку подмосковного Фонда ВЭД за год

Услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области воспользовались 1235 компаний с начала года. Малым и средним производителям помогли представить свои товары за границей и подписать экспортные контракты.

«Фонд применяет различные инструменты для развития регионального экспорта: от образовательной поддержки и до помощи с участием в профильных международных выставках», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

С начала года провели шесть международных бизнес-миссий, 25 вебинаров и семинаров, два потока акселерационной программы «Экспортный форсаж» и один поток бизнес-акселератора «Экспортеры 2.0». С помощью Фонда 111 подмосковных компаний приняли участие в 15 международных выставках.

С полным перечнем услуг Фонда поддержки ВЭД Подмосковья можно ознакомиться на сайте exportmo.ru. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

Завод премиальных сортов сыра «Рота-Агро» открылся в Ленинском округе. В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей, сейчас на предприятии трудятся 55 человек, а позже мощность персонала составит 200 сотрудников. Старт работе завода дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.