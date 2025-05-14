Еще 12 юных жителей Волоколамского округа получили первые паспорта
Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова вручила 12-ти школьникам паспорта. Торжественная церемония прошла в ЗАГСе.
Вместе с главным документом гражданина страны ребята получили Конституцию Российской Федерации, на которой изображен кремль Волоколамска.
«Пожелала молодым людям успехов во всех начинаниях, взвешенных и обдуманных решений. Уверена, что ребята станут умными и достойными гражданами, которыми смогут гордиться не только их родители», — рассказала Наталья Козлова.
Руководитель муниципалитета напомнила ребятам о необходимости защиты персональных данных от посторонних. Поздравить школьников пришли их родные и близкие.
Отметим, что с начала 2025 года паспорта вручили 72 юным жителям Волоколамского муниципального округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.