Еще 11 школьникам вручили первые паспорта в День космонавтики в Мытищах

Церемония вручения паспортов 11 подросткам прошла в Мытищах в честь Международного дня авиации и космонавтики. Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фомичев и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов приняли участие в мероприятии.

Российский космонавт-испытатель из Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина», кандидат технических наук, Антон Шкаплеров также побывал на церемонии.

Среди молодых мытищинцев, получивших паспорта, есть будущие конструкторы, инженеры, врачи и педагоги. Организаторы мероприятия пожелали ребятам стать достойными гражданами своей страны и настоящими профессионалами. Главное, как отметили выступающие, чтобы они оставались добрыми и честными людьми.

Это событие стало ярким примером единства поколений и важной традицией, символизирующей связь прошлого, настоящего и будущего.