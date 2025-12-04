Еще 11 коммунальных машин пополнили автопарк «Люберецкого водоканала»
Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в АО «Люберецкий водоканал» поступили 11 новых машин. Современная коммунальная техника поможет оперативнее устранять технические аварии на сетях и объектах.
По словам главы городского округа Люберцы, всего при поддержке регионального правительства ресурсоснабжающие организации муниципалитета получат 27 машин.
«Это илососы, мастерские аварийно-восстановительных работ, манипуляторы и экскаваторы, генераторы», — пояснил руководитель муниципалитета.
Напомним, в сентябре в «Люберецкий водоканал» поступили две современные каналопромывочные машины. С их помощью чистят бытовые канализации, водосточные системы, колодцы, а также проводят профилактическое промывание трубопроводов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в регионе реализуют масштабную государственную программу модернизации систем водоотведения.