Еще 11 коммунальных машин пополнили автопарк «Люберецкого водоканала»

Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в АО «Люберецкий водоканал» поступили 11 новых машин. Современная коммунальная техника поможет оперативнее устранять технические аварии на сетях и объектах.

По словам главы городского округа Люберцы, всего при поддержке регионального правительства ресурсоснабжающие организации муниципалитета получат 27 машин.

«Это илососы, мастерские аварийно-восстановительных работ, манипуляторы и экскаваторы, генераторы», — пояснил руководитель муниципалитета.

Напомним, в сентябре в «Люберецкий водоканал» поступили две современные каналопромывочные машины. С их помощью чистят бытовые канализации, водосточные системы, колодцы, а также проводят профилактическое промывание трубопроводов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в регионе реализуют масштабную государственную программу модернизации систем водоотведения.