Телемедицина снизила число очных консультаций в Подмосковье на 16% за год

В Подмосковье дистанционный формат врачебных консультаций позволяет жителям решать значительную часть медицинских вопросов без визита в поликлинику. Об этом напомнили в Минздраве региона.

Количество очных посещений врачей после телемедицинских консультаций в Подмосковье снизилось на 16% по сравнению с данными прошлого года.

«Это показывает эффективность дистанционного формата: на онлайн-приеме пациент получает необходимую консультацию, рекомендации или корректировку лечения без необходимости дополнительно приходить в поликлинику. При этом, если врач видит необходимость в очном осмотре, пациента обязательно приглашают на прием», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Цифровой сервис наиболее востребован для повторных обращений по текущим диагнозам, закрытия больничных листов и продления электронных рецептов на льготные препараты. Также жители активно используют платформу для обсуждения результатов диспансеризации. Внедрение таких технологий разгружает амбулаторное звено, позволяя врачам уделять больше времени пациентам, которым требуется физический осмотр.

Записаться на удаленный прием можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «Макс» или региональный портал государственных услуг в разделе «Здоровье».