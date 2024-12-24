Еще 100 дополнительных мест создали в трех частных детских садах в Люберцах

Глава городского округа Владимир Волков сообщил о создании 100 дополнительных мест в трех негосударственных детских садах. Это стало возможным в рамках национального проекта «Демография».

Детей в возрасте от полутора до трех лет примут детский сад «Совенок» на улице Камова, «Кроха Енот» на Весенней улице и «Ласточка» на Волковской улице.

Владимир Волков отметил, что в учреждениях дошкольного образования муниципалитета создаются все условия для полноценного развития детей. Всего за время реализации проекта «Демография» в Люберцах были открыты 882 дополнительных места в детских садах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов в регионе. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.