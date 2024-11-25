До конца года в Московской области планируют открыть 58 социальных объектов: 35 новых и 23 после капитального ремонта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе также досрочно завершили строительство четырех зданий, сдача которых изначально была запланирована на 2025 год.

«Наша задача — не просто построить, ввести, но и запустить объекты, которых большое количество. Это другая, не менее важная, трудоемкая работа. Если это школа, важно разъяснить жителям, когда дети туда пойдут — с третьей четверти или с 1 сентября. Но ключевое, чтобы мы увидели реальный эффект от государственных инвестиций, которые были реализованы», — отметил Воробьев.

Всего с начала года в Подмосковье уже открыли 44 новых объекта социальной инфраструктуры и провели капитальный ремонт 71 здания. К концу декабря сдадут школы в нескольких округах, включая образовательное учреждение на 1,1 тысячи мест в деревне Сухарево, а также два кампуса для проживания учащихся. Помимо этого, завершится капитальный ремонт в школах, детских садах, колледжах и в объектах дополнительного образования.