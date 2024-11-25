«Реальный эффект инвестиций». Андрей Воробьев — о новых социальных объектах Подмосковья
Андрей Воробьев: 58 социальных объектов откроют в Подмосковье к концу года
До конца года в Московской области планируют открыть 58 социальных объектов: 35 новых и 23 после капитального ремонта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе также досрочно завершили строительство четырех зданий, сдача которых изначально была запланирована на 2025 год.
«Наша задача — не просто построить, ввести, но и запустить объекты, которых большое количество. Это другая, не менее важная, трудоемкая работа. Если это школа, важно разъяснить жителям, когда дети туда пойдут — с третьей четверти или с 1 сентября. Но ключевое, чтобы мы увидели реальный эффект от государственных инвестиций, которые были реализованы», — отметил Воробьев.
Всего с начала года в Подмосковье уже открыли 44 новых объекта социальной инфраструктуры и провели капитальный ремонт 71 здания. К концу декабря сдадут школы в нескольких округах, включая образовательное учреждение на 1,1 тысячи мест в деревне Сухарево, а также два кампуса для проживания учащихся. Помимо этого, завершится капитальный ремонт в школах, детских садах, колледжах и в объектах дополнительного образования.
«В текущем году мы уже ввели и открыли 115 объектов, до конца года остается завершить работы на 58 — 23 объекта капитального строительства и 35 — капремонта», — подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
До конца года планируется ввести в эксплуатацию несколько медицинских объектов, среди которых поликлиника на 600 посещений в Лобне, больнично-поликлинический комплекс в Хотькове, хирургический корпус Подольской областной больницы, Сухаревская подстанция скорой помощи и фельдшерские пункты в нескольких деревнях. Реконструированные здания, такие как Дмитровская поликлиника и инфекционное отделение в Дедовске, начнут принимать пациентов в декабре. Центр реабилитации «Ясенки» планируют открыть с новым бассейном, который даст дополнительные возможности для пациентов, в начале 2025 года.
Среди спортивных объектов до конца года планируется завершить реконструкцию стадиона «Торпедо», открыть физкультурно-оздоровительный комплекс в Раменском и обновленный спортивный корпус с бассейном в Ступине. В декабре также заработают культурные объекты, включая центр «Протон» и музейный комплекс Чехова. В январе завершится капитальный ремонт нескольких дворцов культуры и детских школ искусств.