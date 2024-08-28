Еще 10 тонн гуманитарной помощи отправили в ДНР из Солнечногорска

Общественная палата городского округа Солнечногорск
Фото: Общественная палата городского округа Солнечногорск

Около 10 тонн гуманитарной помощи отправили из Солнечногорска в Донецкую Народную Республику. Полезный груз доставят военным в зону специальной военной операции, госпиталям Донбасса и мирным жителям.

Все необходимое для отправки в Донецкую Народную Республику собрали волонтеры группы «Серебро Солнечногорья» Общественной палаты Солнечногорска.

В состав груза вошли маскировочные сети, пеленки и памперсы, мужская и женская одежда, обувь, одеяла, постельное белье, а также игрушки, сладости и книги для детей. Помощь в доставке, погрузке и разгрузке оказали офицеры Управления Военного Следственного комитета Российской Федерации.

«Для участников СВО установлена единая система правовой и социальной защиты, материального обеспечения», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Общественная палата городского округа Солнечногорск
Фото: Общественная палата городского округа Солнечногорск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил добровольцам из «БАРСа» государственные награды.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024

Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Производство лекарств и медизделий в Москве выросло почти на 10%

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Место Дурова в России. Основателя Telegram пригласили в МФЦ после освобождения

Названы способы дистанционного открытия бизнеса без посещения ФНС

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте