Губернатор Подмосковья вручил добровольцам из «БАРСа» государственные награды

Отряд «БАРС» — это боевой армейский резерв страны. Подразделение состоит как из военнослужащих с большим опытом, так и из молодых бойцов, прошедших специальную подготовку. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил представителям добровольческого отряда государственные награды.

Представители отряда осуществляют разведку, штурмуют укрепления и выполняют множество других задач. На награждение бойцы пришли со своими родными и близкими.

«Сегодня я с большим удовольствием вручу от имени нашего президента награды. „БАРС“ — это первое подразделение добровольцев, которое отправилось на передовую и стало выполнять боевые задачи», — подчеркнул Воробьев.

Один из награжденных — ефрейтор с позывным Леонардо. На передовой он вытаскивал сослуживцев из-под огня. Боец получил минно-взрывное ранение, однако, ребят не бросил. За свой подвиг он получил медаль «За отвагу».

Старшего сержанта с позывным Катар наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. В одном из боев он командовал минометной батареей — в результате меткого попадания удалось уничтожить опорный пункт врага и остановить атаку. Катар также участвовал в эвакуации раненых, сумев спасти десятки людей.

Федорович — позывной самого старшего из награжденных. Полковнику 63 года. В зоне СВО он руководил работой расчетов, выявляющих объекты противника. Бойца наградили медалью «За храбрость» первой степени.

«Мы стараемся помогать и тем, кто выполняет свой воинский долг, и членам их семей. Общаясь с бойцами, видим, что чаще всего они задают вопросы о своих семьях», — заключил губернатор.

По его словам, в Подмосковье семьям оказывают всю необходимую поддержку, решают бытовые и хозяйственные вопросы.

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