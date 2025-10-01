Еще 10 школьникам вручили первые паспорта в Павловском Посаде

Поддержать ребят в этот важный день пришли их родные и близкие. Школьников поздравила заместитель главы Павлово-Посадского округа Светлана Аргунова. Она напомнила виновникам торжества, что этот документ предполагает не только определенные права, но и ряд обязанностей.

«Самая главная ваша обязанность — это любовь и вера к своей Родине. Я желаю вам, чтобы документ, который вы сегодня получили, был для вас самым главным документом, который выражает не только принадлежность к нашему государству, но и любовь и уважение к своей стране, к своим родителям, к старшему поколению», — сказала Светлана Аргунова.

В завершении церемонии все ее участники сделали общее фото на память.