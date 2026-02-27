Еще 10 школьникам вручили первые паспорта в Павлово-Посадском округе

Торжественная церемония состоялась 26 февраля в живописном парке «Дубрава» Павлово‑Посадского городского округа. Главный документ гражданина Российской Федерации 10 подростков получили из рук главы муниципалитета Дениса Семенова.

Глава Павлово-Посадского округа поздравил ребят с первым шагом во взрослую жизнь. Паспорт станет для них началом самостоятельного пути, символом гражданской зрелости, ответственности и новых возможностей.

«Мы гордимся, что в нашем округе растут умные, талантливые и целеустремленные молодые люди. Уверен, вы станете достойными гражданами нашей великой страны и внесете свой вклад в процветание Павлово‑Посадской земли», — обратился к виновникам торжества Денис Семенов.

Подобные церемонии проводят в муниципалитете регулярно. Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо оформить заявление в многофункциональном центре.