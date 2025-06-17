Еще 10 народных троп обустроят в Люберцах

Новые тропиночные сети появятся в Люберцах. Их обустроят по просьбам жителей округа.

Еще 10 пешеходных маршрутов создадут в рамках программы «Народная тропа». Все работы должны завершить в сентябре.

«В этом году на территории округа запланировано обустройство 43-х пешеходных коммуникаций в рамках программы „Народные тропы“. Сейчас завершены работы на 11 объектах, на еще 10 ведутся работы. Все участки были выбраны не случайно — ранее жители обращались с просьбой обустроить там комфортные тропиночные сети», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Работы идут на улицах Чернышевского и Гаршина, в микрорайонах Птицефабрика и Экопарк, в поселках Томилино, Красково и Октябрьском. Полный список есть на сайте.

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 777 тысяч жителей Подмосковья выбрали места для благоустройства в 2026 году.