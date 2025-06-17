Свыше 777 тысяч жителей Подмосковья выбрали места для благоустройства в 2026 году

Всероссийское голосование за объекты благоустройства завершилось. В нем приняли участие жители 54 городских округов Подмосковья. На выбор было представлено 289 территорий — от парков и скверов до спортивных площадок.

Как отметил глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, всего в голосовании участвовали более 777 тысяч жителей региона. Из них 14,3 тысячи выбрали проект преображения Парковой улицы и площадь перед Ледовым дворцом в Балашихе, 25,8 тысячи — Славянский бульвар в Подольске, 27,7 тысячи — Красковский карьер в Люберцах.

«Жители всегда лучше понимают, что нужно: где надо привести в порядок парк или не хватает скверов для прогулок, в каком районе требуются дополнительные детские и спортивные площадки, общественные пространства», — сказал министр.

Волонтеры помогали жителям разобраться в процедуре голосования, работая в образовательных учреждениях и общественных местах.

«В этом году волонтерский штаб составил почти четыре тысячи человек. Благодаря четкой и слаженной работе активистов более 200 тысяч жителей региона смогли внести свой вклад в развитие Московской области. Больше всего человек к голосованию привлекли в Подольске, у них почти 23 тысячи голосов», — отметила министр информации и молодежной политики области Екатерина Швелидзе.

Реализация проектов-победителей начнется в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».