Еще 10 юных жителей округа Мытищи получили паспорта в День студента

Событие посвятили празднованию Дня российского студенчества, ведь скоро школьники перейдут на новую ступень образования и станут студентами. Свидетелями важного события в жизни ребят стали их родители. Варвара Шпиндлер призналась, что благодаря поддержке папы смогла справиться с волнением.

«Горжусь тем, что я гражданин Российской Федерации. Теперь у меня больше ответственности перед моей страной», — рассказала девушка.

Другая школьница София Ионова всерьез увлекается физикой и математикой, любит читать и изучает иностранные языки.

«После получения паспорта я стала чувствовать себя старше и серьезнее», — поделилась эмоциями ученица.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо подать заявление в многофункциональный центр на улице Карла Маркса, дом № 4, или на улице Мира, дом № 32/2.