Еще 10 юных жителей округа Мытищи получили паспорта в День студента
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая торжественно вручила десяти школьникам главный документ гражданина России. Приуроченное ко Дню студента мероприятие провели в администрации города.
Событие посвятили празднованию Дня российского студенчества, ведь скоро школьники перейдут на новую ступень образования и станут студентами. Свидетелями важного события в жизни ребят стали их родители. Варвара Шпиндлер призналась, что благодаря поддержке папы смогла справиться с волнением.
«Горжусь тем, что я гражданин Российской Федерации. Теперь у меня больше ответственности перед моей страной», — рассказала девушка.
Другая школьница София Ионова всерьез увлекается физикой и математикой, любит читать и изучает иностранные языки.
«После получения паспорта я стала чувствовать себя старше и серьезнее», — поделилась эмоциями ученица.
Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо подать заявление в многофункциональный центр на улице Карла Маркса, дом № 4, или на улице Мира, дом № 32/2.