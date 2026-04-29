Дептранс Москвы призвал пользоваться городским транспортом из-за непогоды

Власти Москвы рекомендовали гостям и местным жителям пользоваться городским транспортом из-за неблагоприятных погодных условий в течение дня и временных ограничений движения в центре. Об этом сообщила пресс-служба дептранса.

«В течение дня в городе будет снег с дождем и сильный ветер. Не стойте под деревьями и шаткими конструкциями. Напоминаем, что сегодня с 16:30 будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц и и набережных в центре города», — заявили в ведомстве.

Там также рекомендовали пассажирам планировать маршруты заранее.

Погода испортилась в Москве в воскресенье из-за влияния глубокого балтийского циклона — его центр переместился на север европейской территории России.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о мокром снеге и дожде 29 апреля в столице. Воздух прогреется до +5 градусов.