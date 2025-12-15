Елочные базары открыли в Солнечногорске

С 15 декабря в Солнечногорске заработали три официальные точки продажи елок. Здесь горожане смогут приобрести «хвойную красавицу» для празднования Нового года.

Кроме традиционных елей покупателям предложат пихты и сосны. Все деревья вырастили в питомниках, они имеют сертификаты качества.

«Документы подтверждают, что продукцию заготовили законно и проверили на соответствие требованиям. Отличить официальные елочные базары можно по фирменному стилю „Зима в Подмосковье“», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Торговые площадки будут открыты ежедневно с 09:00 до 20:00. Они расположены по следующим адресам: в городском округе Солнечногорск около дома № 5/15 по улице Советской, в рабочем поселке Андреевка у дома № 2 Б, а также в поселке городского типа Голубое на улице Родниковой вблизи дома № 4 Б.

Отметим, что по всему Подмосковью планируют открыть 178 базаров для продажи новогодних деревьев. Найти ближайший можно через интерактивную карту на сайте.