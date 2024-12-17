Елку с новогодними желаниями детей бойцов СВО установили в Лобне

В Лобне началась ежегодная благотворительная акция «Елка желаний». Ее цель — исполнить новогодние мечты детей участников специальной военной операции и воспитанников домов ребенка.

Во Дворце культуры «Чайка» установлена праздничная елка, украшенная открытками с желаниями юных жителей. Любой неравнодушный житель может стать волшебником. Чтобы принять участие, жителям нужно выбрать открытку, прочитать детское пожелание и подарить ребенку то, о чем он мечтает.

Глава округа Анна Кротова отметила, что акция — это возможность подарить радость тем, кто особенно ждет чуда в Новый год.

«Чайка» ждет всех желающих по адресу: улица Дружбы, дом 3. Телефон для справок 8-495-577-15-45.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.