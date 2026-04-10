Elian Group отчиталась о выпуске более 11 миллионов единиц косметики

Косметическая компания Elian Group за прошедший год выпустила свыше 11 миллионов единиц продукции. Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, предприятие производит косметику как под собственными торговыми марками, так и по контрактным заказам от владельцев косметических брендов и розничных сетей.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила: «Компания Elian Group работает в Сергиевом Посаде с 1999 года и уже давно стала сильным игроком в сфере косметической промышленности».

Среди собственных торговых марок компании — ELIAN RUSSIA, Tint me, YOLO, Stax. Elian Group также производит косметику для таких брендов, как Librederm, «Лошадиная сила», «Апрель», Kiki и других.

На предприятии подчеркнули, что значительную часть реализованной продукции составили лаки для ногтей. Elian Group занимает лидирующие позиции на российском рынке в этом сегменте.