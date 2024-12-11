Элементы снижения скорости обновили в микрорайоне Пироговский в Мытищах

Специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт искусственных неровностей на региональных дорогах в пяти городских округах Московской области. Работы проведены в том числе на Фабричной улице в микрорайоне Пироговский городского округа Мытищи.

Искусственные неровности, более известные как «лежачие полицейские», устанавливаются для повышения безопасности дорожного движения. Они способствуют снижению скорости автомобилей вблизи социально значимых объектов, таких как школы, детские сады и медицинские учреждения, а также на участках дорог с повышенным риском аварийности, например, на нерегулируемых перекрестках.

Ремонт и поддержание в надлежащем состоянии таких элементов дорожной инфраструктуры — важный шаг в обеспечении безопасности всех участников движения. Установленные на стратегически важных участках, искусственные неровности помогают уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и защищают наиболее уязвимые категории граждан — пешеходов и детей.

«Продолжающаяся работа по совершенствованию дорожной инфраструктуры делает Подмосковье более безопасным регионом для жизни и передвижения», — отметили в пресс-службе министерства.

Ремонтные работы на региональных дорогах будут продолжены, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для всех участников движения.

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