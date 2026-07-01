Электроснабжение в Люберцах и Котельниках полностью восстановили

«Россети» заявили о подключении потребителей в Люберцах и Котельниках

Подачу электроснабжения абонентам в Люберцах и Котельниках восстановили по резервным схемам. Об этом сообщил заместитель главного инженера — главный диспетчер компании «Россети Московский регион» Ярослав Юриков.

«Энергетики ПАО „Россети Московский регион“ полностью восстановили электроснабжение потребителей в городских округах Московской области. Организованы работы по ремонту и замене поврежденного оборудования», — заявил представитель компании.

В пресс-службе пояснили, что подачу электричества потребителям возобновили в 14:53 по резервным схемам с привлечением дополнительных источников энергии. На проведение работ специалистам понадобилось два часа.

Причиной отключения стало технологическое нарушение на подстанции, где сейчас продолжается ремонт поврежденного оборудования. После его завершения электроснабжение переведут на стандартную схему.

К работе по восстановлению подачи электричества «Россети Московский регион» привлекли 20 бригад из 68 энергетиков и 20 единиц спецтехники. Для подачи энергии в Люберцы и Котельники доставили 60 источников электричества.