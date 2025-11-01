Электричество появилось у всех абонентов в Жуковском

В Жуковском после аварии появился свет во всех домах. Жителей подключили к резервным источникам электроэнергии.

В работе по восстановлению подачи электроэнергии в жилые дома были задействованы две бригады: шесть специалистов и две единицы техники, сообщили в администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте». Работы вела компания «Россети Московский регион», эксперты произвели переключения для восстановления электроснабжения по резервной схеме.

Авария на электросетях произошла поздно вечером 31 октября. Оказался обесточен один фидер на 10 киловатт. Предварительно, причина ЧП — электропробой кабельной линии.