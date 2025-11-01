Электричество постепенно возвращается в дома Жуковского после аварии

Россети: электричество вернется во все дома в Жуковском в течение 2,5 часа

В Жуковском произошло масштабное отключение электроэнергии. Спустя некоторое время свет начал возвращаться в дома округа. Возобновление подачи электроэнергии в полном объеме планируется в течение 2,5 часа. Об этом сообщил директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети Московский регион» Людмила Душеина.

По предварительной информации, оказался обесточен один фидер на 10 киловатт. Предварительно, причина — электропробой кабельной линии. Специалисты проводят оперативное переключение.

«Из-за автоматического отключения оборудования напряжением 10 киловатт было нарушено электроснабжение небольшой части потребителей города Жуковский в Подмосковье. <…> В ремонтных работах задействовано две бригады: шесть специалистов и две единицы спецтехники. В течение полутора часов подача электроэнергии будет возобновлена в полном объеме», — рассказала Душеина.

Жительница Жуковского рассказала 360.ru, что свет пропал вечером 31 октября, через некоторое время, по ее словам, свет включили в большинстве домов.

«В большинстве домов свет включили, но еще не во всех. <…> Нижегородская в большинстве своем включена, освещение на улице так же появилось, но некоторые другие все так же в темноте», — уточнила местная жительница.

Энергетики компании «Россети Московский регион» для восстановления электроснабжения продолжают подключать электросети к резервным источникам питания.