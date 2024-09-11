Экспонаты времен ВОВ покажут на экскурсии в мытищинском музее 18 сентября

В Музее бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей на базе центра «Импульс» 18 сентября состоится экскурсия для молодежи городского округа Мытищи. Волонтеры проведут историческую лекцию, покажут экспонаты и фото времен Великой Отечественной войны.

Добровольцы молодежного центра «Импульс» расскажут посетителям экскурсии историю основания Музея бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, продемонстрируют фотографии и вещи, которые уцелели со времен Великой Отечественной войны.

Гостям исторического мероприятия покажут киноленту «Будем жить». Автор картины раскрывает тему сохранения памяти о прошлых событиях и необходимости борьбы за мир.

Экскурсия пройдет 18 сентября в 16:00 по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом № 12.

Подробности можно узнать на сайте.

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