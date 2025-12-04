Экскурсию в котельную провели для школьников в Королеве

Мероприятие для учеников лицея № 4 организовали в рамках программы профессиональной ориентации. Восьмиклассники посетили котельную № 2 в микрорайоне Юбилейный.

Котельная была введена в эксплуатацию в 1970 году и обеспечивает подачу теплом более 40 многоквартирных домов и восемь социальных объектов микрорайона. Учащиеся увидели устройство современной котельной, рабочие процессы отопления и горячего водоснабжения, узнали принципы работы котлов и теплотехнического оборудования.

Специалисты предприятия показали ребятам реальные условия труда и рассказали о профессиях, востребованных в сфере энергетики.

Школьники отметили, что экскурсия дала им возможность познакомиться с интересными аспектами работы коммунальных служб, взглянуть изнутри на энергетику города и задуматься о возможностях будущего трудоустройства.