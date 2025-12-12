Экскурсию на производственное предприятие провели для школьников в Балашихе

Учащиеся гимназии № 11 побывали на экскурсии в ООО «Производственная компания Олма» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Ребята познакомились с технологическими процессами изготовления вискозных нетканых материалов, применяемых в клининге и в виде технических полотен для различных отраслей. Им также рассказали о том, как выпускают алюминиевые формы и высококачественный пергамент.

Особый интерес у школьников вызвали демонстрации оборудования и последовательность операций на производственных линиях. Сотрудники предприятия рассказали о многоступенчатом контроле качества, который проводят на всех этапах производства для минимизации рисков и обеспечения безопасности конечной продукции.

Директор компании Алексей Гезик подчеркнул, что успех «Олмы» связан с работой квалифицированных кадров и оснащенностью предприятия современным высокопроизводительным оборудованием. Он отметил роль различных специалистов — от инженеров‑технологов до маркетологов — в создании и продвижении продукции. Алексей Гезик акцентировал внимание на важности получения технических знаний и навыков будущими выпускниками.

Экскурсия на производство стала частью проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор». Его реализуют в Балашихе для того, чтобы помочь школьникам сориентироваться в профессиональных вариантах и оценить перспективы работы на современных производствах.