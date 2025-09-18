Экскурсию на приборостроительный завод провели для студентов в Мытищах

Студенты Мытищинского колледжа получили уникальную возможность ознакомиться с деятельностью одного из ведущих предприятий России — Мытищинского приборостроительного завода. Будущие специалисты наблюдали за работой современных технологий, оценили масштаб новейшего оборудования и узнали о востребованных профессиях на рынке труда.

Начальник отдела социального развития Юрий Захаров отметил, что сотрудничество завода с Мытищинским колледжем приносит значимые результаты. «Многие наши сотрудники — выпускники колледжа, которые с теплотой вспоминают свои годы учебы и с удовольствием нашли работу на заводе, где успешно трудятся и по сей день», — добавил Юрий Захаров.

Подобные инициативы, направленные на профориентацию молодежи, играют важную роль в подготовке квалифицированных кадров для российской промышленности. Они помогают студентам сделать осознанный выбор, приобрести ценный опыт и начать строить успешную карьеру.

Сегодня Мытищинский приборостроительный завод представляет собой динамично развивающийся многопрофильный холдинг, сосредоточенный на производстве разнообразной специализированной автотехники. Предприятие активно внедряет современные решения и проводит планомерную модернизацию своих производственных процессов.