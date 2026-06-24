Экскурсию на местное предприятие провели для студентов в Волоколамске

Студенты третьего курса Волоколамского филиала Московского областного казачьего института технологий и управления имени Разумовского посетили предприятие «ЭкоСтройПроект». Они ознакомились с полным циклом производства — от подготовки материалов до покраски и упаковки готовой продукции.

Экскурсия на предприятие была организована в рамках федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Профтур позволил будущим специалистам познакомиться с современным производством и узнать о возможностях трудоустройства.

Предприятие выпускает деревянные двутавровые балки и арматурные муфты. Завод работает с 2007 года, входит в группу компаний «ПромСтройКонтракт» и обеспечивает работой более 150 жителей Волоколамска и соседних населенных пунктов.

Студенты, обучающиеся по специальностям «Сетевое и системное администрирование» и «Землеустройство», побеседовали с руководством и сотрудниками предприятия. Ребятам рассказали о востребованных профессиях, требованиях к специалистам, возможностях прохождения практики и перспективах карьерного роста.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова поблагодарила руководство завода, отметив, что такие встречи помогают студентам осознанно выбрать профессию и укрепляют связь между образованием и работодателями муниципалитета.