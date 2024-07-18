Экскурсию для детей провели в Химках ко Дню пожарного надзора
Экскурсию для школьников провели в Химках в День государственного пожарного надзора. Детям рассказали об истории формирования ведомства, работе пожарных и показали специальное снаряжение.
День государственного пожарного надзора МЧС России посвящен тем, кто помогает обеспечивать безопасность граждан. Специалисты ежедневно контролируют соблюдение мер пожарной безопасности на социально значимых объектах, ликвидируют возгорания и помогают пострадавшим.
Трудовой коллектив пожарного надзора включает сотни сотрудников: специалисты по профилактическим работам, пожарно-спасательные отделы, МЧС, «ХимСпас». Они регулярно патрулируют улицы округа и места общего пользования.
Напомним, что соблюдение правил пожарной безопасности — личная ответственность каждого гражданина.
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