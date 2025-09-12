Экотропу обустроят у озера Черного в парке «Дружба» в Люберцах

Благоустройство парка «Дружба» продолжают в Люберцах. Специалисты практически закончили работы по обустройству экологической тропы протяженностью 700 метров.

Экотропа появится на южной стороне водоема. Все работы должны завершить осенью 2025 года.

«Парк и мост в высокой стадии готовности. Специалисты завершают строительство экотропы протяженностью 700 метров, устройство газонов, монтаж малых архитектурных форм и укладку резинового покрытия на детских и спортивных площадках. А мост в парке украсила современная иллюминация», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что парк благоустраивают благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина.

