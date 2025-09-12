Строители начали монтировать инженерные системы в детской больнице в Люберцах

Капитальный ремонт левой половины здания продолжается в детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. Накануне ход работ проинспектировал глава муниципалитета Владимир Волков.

Сейчас специалисты занимаются фасадными работами. Скоро они приступят к монтажу специальных кассет.

«Сейчас подрядчик активно реконструирует левую часть здания. Завершаются демонтажные работы, устройство стяжки пола, усиление конструкций и монтаж новых плит, окон, кровли, перегородок, систем отопления, водоснабжения и вентиляции», — сказал Владимир Волков.

До 2028 года здание полностью модернизируют. Здесь обновят инженерные системы, фасады, внутренние помещения. Ремонт проведут в два этапа.

Отметим, что капремонт стал возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.