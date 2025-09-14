Экологический фестиваль Подмосковья прошел в нацпарке «Лосиный остров»

Четвертый экологический фестиваль Московской области прошел в национальном парке «Лосиный остров». Разнообразные активности праздника объединили сотни жителей региона — как взрослых, так и детей.

«Важно не просто говорить об экологии, а создавать пространство, где каждый может почувствовать себя частью большого дела. Бежать и собирать мусор, сажать деревья, участвовать в квестах — именно через такие действия приходит настоящее осознание», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Гостей фестиваля ждала насыщенная программа. Утром прошла разминка и плоггинг-забег (старт со сбором мусора по пути — прим. ред.). Также состоялся концерт с выступлениями творческих коллективов Балашихи и экофест из 10 этапов, где команды решали задачи на логику, сплоченность и скорость. Все желающие также могли посадить деревья в дендрарии парка.

Для детей организаторы подготовили научное шоу с экспериментами, а для взрослых — полезные мастер-классы, на которых можно было проверить содержание нитратов в продуктах и узнать о тонкостях обращения с отходами.

Кроме того, на площадках прошли лекции от нацпарка «Лосиный остров» и экобренда Synergetic. На протяжении праздника работал экомобиль, он принимал на переработку батарейки, макулатуру и пластиковые крышки.

Завершился фестиваль церемонией награждения самых активных участников и победителей экологического квеста.