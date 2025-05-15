Экологическая акция по очистке берегов водоемов пройдет в Люберцах 17 мая

По словам главы Люберец Владимира Волкова, в этом году вместе с участниками мероприятия проведут отбор проб воды, покажут как делают анализ на качество. Весь инвентарь для уборки, брендированную продукцию и питьевую воду волонтерам раздадут на месте.

Акция «Вода России» пройдет 17 мая в 11:00 в городе Дзержинский в Люберцах на берегу карьера.

Отметим, что экологическое мероприятие проходит в округе более 10 лет, каждый год оно объединяет все больше участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».