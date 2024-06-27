Экологическая акция «Чистый лес» пройдет в Одинцовском округе 13 июля

Фото: Пресс-служба администрация Одинцовского г.о.

Субботник «Чистый лес» пройдет в деревне Зайцево 13 июля. Участники уберут мусор, валежник, упавшие деревья и сухостой.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 12:30. Акция организована в рамках реализации национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов». Ее основная цель — поддерживать чистоту в лесах Одинцовского округа и создавать комфортные места для отдыха на территории лесного фонда Московской области.

Напомним, экологические акции в округе регулярно проводятся в теплое время года. Так, в начале мая в парке Захарово высадили липы, яблони и красные клены — на них установили скворечники, которые смастерили воспитанники школы для ребят с ограниченными возможностями здоровья «Гармония».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что контроль за незаконным размещением отходов усилят в Подмосковье. Работой в данном направлении занимаются МВД, ГИБДД и другие службы.

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