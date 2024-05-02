Новые деревья высадили в парке Захарово в Одинцове | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 14:38 Новые деревья высадили в парке Захарово в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе со школьниками высадил молодые деревья в парке Захарово. Липы, яблони и красные клены появились вблизи нового павильона «Традиция» в ходе акции «Доброе дело. Весна».

Ежегодно парк Захарово посещают порядка 500 тысяч человек. Каждый год там проводят более 1000 культурных мероприятий, соревнований, экскурсий, квестов, мастер-классов, познавательных и музыкальных программ. Территория парка находится в охранной зоне культурного наследия Государственного историко-литературного музея-заповедника Пушкина.

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«Мы установили на деревьях скворечники. Их специально для акции смастерили воспитанники школы для ребят с ограниченными возможностями здоровья „Гармония“, за что им большое спасибо. От всего сердца благодарю всех, кто совершал сегодня добрые дела!», — отметил Андрей Иванов.

Первого мая в Захарове стартует летний сезон, а в павильоне «Традиция» начнет работать «Доброе кафе».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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