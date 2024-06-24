Контроль за незаконным размещением отходов усилят в Подмосковье

Московская область — в лидерах России по контролю за навалами мусора. Ввели множество мер, среди которых талоны на перевозку отходов, видеоконтроль на дорогах, в лесах и во дворах.

«Важный вопрос — улучшение работы по незаконному размещению отходов. И наше МВД, и ГИБДД, и контролирующие службы делают эту работу. Нам важно все обращения, которые мы на федеральный уровень отправляли, довести до логичного завершения и повлиять на негативные нелегитимные процессы, которые беспокоят наших жителей», — отметил Воробьев на заседании правительства.

Это часть программы «Безопасный регион». Она нацелена не только на выявление нарушений и контроль за порядком в общественных местах.

«Мы пошли гораздо дальше. В большинстве дворов и в отдаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением — системой распознавания лиц. Все это принципиально важно», — заключил глава Подмосковья.

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