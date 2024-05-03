Единый расчетный центр Подмосковья предупредил жителей о мошенниках | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 15:27 Единый расчетный центр Подмосковья предупредил жителей о мошенниках МосОблЕИРЦ

Читать 360 в

В МосОблЕИРЦ рассказали об участившихся случаях мошенничества со счетчиками воды. Недобросовестные организации навязывают услуги по проверки или замене приборов учета, при этом предлагая выполнить работы по завышенным ценам.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно заглянуть в паспорт прибора, в платежный документ или на сайт «МосОблЕИРЦ Онлайн» в раздел «Счетчики» — именно там указан межпроверочный интервал.

Реклама

Заказать услугу по проверке или замене оборудования можно в МосОблЕИРЦ, в управляющей компании или пригласить стороннюю организацию.

Организация, выполняющая услугу, должна иметь аттестат аккредитации на право проведения поверки, сертифицированное метрологическое оборудование, а также уметь правильно оформлять комплект документов и вносить сведения о приборе учета в метрологическую информационную систему.

Добросовестные организации после выполнения работ выдают клиенту акт метрологической поверки и приходный кассовый ордер.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».