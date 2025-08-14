Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике в Королеве

Жителей Королева пригласили на Единый день диспансеризации в городской поликлинике филиала «Костинский» на улице Дзержинского, 11/2. Посетители сдадут необходимый набор анализов.

Забор крови проведут с 8:00 до 10:30. Помимо этого, пациенты пройдут антропометрию, общий и биохимический анализы крови, ЭКГ, флюорографию и другие виды исследований согласно возрасту. Через несколько дней посетители ознакомятся с результатами. Врачи при необходимости направят на дополнительные обследования. ⁣

«Приглашаем королевцев принять участие в Едином дне диспансеризации. В этот день каждый сможет пройти необходимое обследование, получить рекомендации специалистов по сохранению здоровья. Важно помнить, что своевременная профилактика заболеваний — залог долгой и активной жизни! При себе необходимо иметь базовый пакет документов: паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Королевской больницы Марина Торопцева. ⁣

Диспансеризацию можно пройти в будние дни в городских поликлиниках. Пациентов записывают по единому номеру 122 или на региональном портале Госуслуг Московской области «Здоровье».